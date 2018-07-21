خامنئي: لا فائدة من الحوار مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 03:31 مساء
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (ا ف ب)

اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، السبت، أن «لا فائدة تُرجى» من المفاوضات مع الولايات المتحدة لأنها لا تلتزم بالاتفاقات التي يتم التوصل إليها.

وقال خامنئي أمام دبلوماسيين إيرانيين في طهران: «كما قلت في السابق لا يمكن الوثوق بكلام الولايات المتحدة ولا بتوقيعها، لذلك فلا فائدة ترجى من التفاوض معها».

وأضاف، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»: «من الخطأ الكبير الاعتقاد بأن المشاكل يمكن أن تجد حلاً لها عبر المفاوضات أو العلاقات مع الولايات المتحدة».

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الكبرى مع إيران، واتخذت إجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على طهران ابتداءً من الأول من أغسطس، وهو الأمر الذي رفضته الدول الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق.

وتابع خامنئي: «لا بد من مواصلة المفاوضات مع الأوروبيين، إلا أننا لا نستطيع انتظار أجوبتهم إلى ما لا نهاية».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنه يوافق على اتفاق جديد مع إيران على أن يلحظ إضافة إلى الملف النووي، البرنامج البالستي الإيراني والدور الذي تقوم به طهران في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي أيضًا أن الولايات المتحدة «تسعى إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل قيام الثورة في إيران» عام 1979.

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