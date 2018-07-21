حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك

ما تبقى من حافلة الركاب إثر اصطدامها بشاحنة على الطريق السريع (ا ف ب)

لقي 13 شخصًا على الأقل حتفهم قرب العاصمة المكسيكية إثر اصطدام حافلة صغيرة لنقل الركاب بشاحنة لنقل البضائع، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

وقال الناطق باسم ولاية مكسيكو، لوكالة «فرانس برس»، إن الحادث وقع قرب مدينة إيكابيتيك على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة مكسيكو وباتشوكا، مشيرًا إلى أن حافلة الركاب اصطدمت بمؤخرة الشاحنة.

وأضاف أن القتلى هم عشرة رجال وثلاث نساء، مشيرًا إلى أن 12 من القتلى فارقوا الحياة في الحال في حين لفظ القتيل الثالث عشر أنفاسه في المستشفى.

وأظهرت صور حصلت عليها «فرانس برس» حافلة ركاب صغيرة بيضاء اللون، وقد استحالت مقدمتها كومة حطام نتيجة قوة الاصطدام.

ويعتبر الطريق السريع مكسيكو-باتشوكا من الأكثر ازدحامًا في البلاد إذ إن الكثير من المواطنين القاطنين خارج العاصمة يسلكونه يوميًا للوصول إلى أعمالهم، كما تسلكه بأعداد كبيرة شاحنات نقل البضائع.