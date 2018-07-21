مسؤول أميركى: نرفض الربط بين الافراج عن القس المعتقل فى تركيا وتسليم غولن

القس الأميركى المسجون فى تركيا أندرو برونسون. (الإنترنت)

رفض مسؤول أميركي كبير الربط بين الإفراج عن القس الأميركى المسجون فى تركيا وتسليم الداعية فتح الله غولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب عسكري عام 2016.

وقال المسؤول لـ«فرانس برس» فى أنقرة طالبا عدم ذكر اسمه إن «أحد جوانب التوتر فى العلاقة بين أنقرة وواشنطن ظهر عندما يربط أشخاص خصوصا فى الحكومة التركية بشكل مباشر بين فتح الله غولن و أندرو برونسون».

وتابع قائلاً: «نحن لا نعتقد أنه من المناسب الربط بين الحالتين».

وكان الرئيس التركى رجب طيب إردوغان صرح فى سبتمبر الماضى «أنهم يقولون لنا أعطونا القس لكن أنتم عندكم رحل دين أيضا، سلموه لنا وسنحاكم القس وسنعيده إليكم».

وأكد المسؤول الأميركى «هناك حالتان متباينتان ضمن منظومة قانونية مختلفة. إنها ليست مسألة بسيطة مثل القول خذوا رجل دين وأعطونا رجل دين».

وأدت محاكمة القس أندرو برونسون الذى كان يدير كنيسة بروتستانتية فى أزمير والمعتقل منذ أكتوبر 2016، إلى توتر فى العلاقة بين أنقرة وواشنطن منذ أكثر من عامين.

تتهم السلطات التركية برونسون بالعمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستانى، وتعتبر تركيا هذان الكيانان إرهابيين.

كما أنه متهم بالتجسس لأغراض سياسية أو عسكرية، وينفى القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.

وقرر القاضى بعد الجلسة الثالثة من محاكمته الأربعاء إبقاء برونسون فى السجن ما أدى إلى رد فعل قوى من الرئيس الأميركى دونالد ترامب الذى وصف القرار بأنه «عار» كما كتب على تويتر.

وأضاف: «يتم احتجازه كرهينة منذ فترة طويلة جدا» ودعا إردوغان إلى «القيام بشىء للإفراج عن هذا الزوج الرائع ورب الأسرة المسيحى».

لكن أنقرة تشدد على ضرورة تسليم غولن الذى يعيش فى الولايات المتحدة منذ عام 1999 وينفى أى تورط فى الانقلاب العسكري.

وقال المسؤول الأمريكى إن السلطات التركية «كشفت عن كمية كبيرة من المعلومات حول تحركات الجيش وشبكة جولن، لكن السؤال هو هل هناك دليل واضح على تورط فتح الله غولن شخصيا ؟».