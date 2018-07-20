الأمم المتحدة تحذر إسرائيل وحماس من «الهاوية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 يوليو 2018, 08:49 مساء
نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط

طالب نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط إسرائيل وحماس، الجمعة، على «الابتعاد عن حافة الهاوية» في أعقاب موجة من العنف في قطاع غزة أودت بأربعة فلسطينيين.

وكتب ملادينوف على تويتر «يجب على الجميع في قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية. ليس الأسبوع المقبل وليس غدًا، بل فورا».

وأضاف «يجب افشال الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

قُتل أربع فلسطينيين، الجمعة، في قصف إسرائيلي مكثف على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بعد إطلاق نار من القطاع، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

في أعقاب ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استخدم الطائرات والدبابات الجمعة لقصف «أهداف عسكرية في كامل قطاع غزة»، ردًا على «إطلاق نار» استهدف جنودًا قرب الحدود مع القطاع الفلسطيني. وبعدها أعلن في بيان ثانٍ أن ثلاث قذائف أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل تم اعتراض اثنتين منها.

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