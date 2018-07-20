إطلاق 3 قذائف من غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة في بيان، أن ثلاث قذائف أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل تم اعتراض اثنتين منها، ويأتي هذا التطور بالتزامن مع قصف إسرائيلي كثيف على القطاع أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين.

وأوضح البيان، وفق وكالة «فرانس برس»، أن الجيش الإسرائيلي «رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقامت منظومة القبة الحديدية باعتراض اثنتين منها».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أنه استخدم الطائرات والدبابات الجمعة لقصف «أهداف عسكرية في كامل قطاع غزة»، ردًا على «إطلاق نار» استهدف جنودًا قرب الحدود مع القطاع الفلسطيني.