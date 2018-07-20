مقتل فلسطيني رابع برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا إلى أربعة الجمعة، بعد قصف إسرائيلي مكثف على طول الحدود الشرقية لغزة، ردًا على إطلاق نار من القطاع، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»، «استشهد الشاب محمد شريف بدوان (27 عامًا) من سكان حي الزيتون بطلق ناري في الصدر أطلقه جنود الاحتلال شرق ملكة (شرق مدينة غزة)»، مبينة أن «120 آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال والغاز» خلال الاحتجاجات قرب الحدود.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أنه استخدم الطائرات والدبابات الجمعة لقصف «أهداف عسكرية في كامل قطاع غزة»، ردًا على «إطلاق نار» استهدف جنودًا قرب الحدود مع القطاع الفلسطيني.

وأضاف الجيش أن إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين حصل خلال «أعمال شغب على طول السياج الأمني» الفاصل بين إسرائيل والقطاع، حيث تجمع مئات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة الجمعة.

ومنذ 30 مارس بدأ الفلسطينيون تنظيم «مسيرات العودة» لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أوهُجّروا منها عام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، وكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.