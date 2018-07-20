حكم جديد بالسجن ثماني سنوات على الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 يوليو 2018, 10:29 صباحا
الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون (ا ف ب)

حكم القضاء الكوري الجنوبي، الجمعة، على الرئيسة السابقة بارك غيون-هي بالسجن ست سنوات لتلقيها أموالاً تم اختلاسها من جهاز الاستخبارات، وبالسجن سنتين آخريين لتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وتمضي بارك (66 عامًا) عقوبة بالسجن 24 عامًا بموجب حكم صدر عليها في أبريل، في إطار فضيحة فساد كبيرة أدت إلى تظاهرات هائلة.

ولم تحضر الرئيسة السابقة إلى محكمة منطقة وسط سول التي حكمت عليها بالسجن ست سنوات بعد إدانتها باختلاس أموال الاستخبارات وسنتين آخريين لتدخلها بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 2016.

ولم يتم دمج العقوبات لذلك سيكون على الرئيسة أن تمضي 32 عامًا في السجن.

وأدينت بارك بأنها تلقت 3,3 مليارات وون (2,6 مليون يورو) تم اختلاسها من صناديق تابعة لأجهزة الاستخبارات، بواسطة رؤساء هذه الأجهزة.

وقالت المحكمة إن «المتهمة تلقت ثلاثة مليارات وون على مدى ثلاث سنوات من الرؤساء الثلاثة للاستخبارات وسببت خسائر كبيرة للخزانة العامة بسبب جريمتها».

وروى ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات أنهم اختلسوا أموالاً من صناديق تابعة لمؤسستهم بأوامر من بارك.

وتتهم النيابة بارك بأنها استخدمت الأموال لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها شوي سون سيل تصنع ملابس فيه وتقدم خدمات أخرى منها التدليك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنريكي يخطط لثورة كروية في إسبانيا
رياضة عالمية
تقرير جنوب أفريقي: ليبيا خامس أغنى دولة في القارة
ليبيا
دراسة: أوميغا 3 لا يحمي من أمراض القلب
طب وصحة
كاركاتير حليم - وليّ الأمر يحرم الخروج عليه!
كاريكاتير
محكمة بريطانية تدين متطرفًا بالتخطيط لقطع رأس تيريزا ماي
دولى
السيسي وسالفيني: مسارات حل الأزمة الليبية قائمة على إعادة بناء الجيش والبرلمان ...
ليبيا
الليغا الإسبانية تحدد خسائر قيمتها التسويقية بعد رونالدو
رياضة عالمية
المصادفة تقود لاكتشاف 12 قمرًا للمشتري
علوم وتكنولوجيا
«الأهليان» يصدران بيانًا مشتركًا في شكوى رسمية لـ«فيفا» ضد اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسنانك في خطر بسبب هذا المشروب