ترامب: أتطلع إلى عقد قمة ثانية مع بوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 03:54 مساء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يتطلع إلى عقد لقاء ثانٍ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد قمتهما الأولى التي وصفها بأنها كانت «نجاحًا كبيرًا».

وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «القمة مع روسيا كانت نجاحًا كبيرًا... أتطلع للقاء ثانٍ حتى نتمكن من بدء تطبيق بعد الأشياء العديدة التي ناقشناها بما في ذلك وقف الإرهاب، وتوفير الأمن لإسرائيل، والانتشار النووي، والهجمات السيبرانية، والتجارة وأوكرانيا».

وتابع أنه ناقش كذلك مع بوتين أثناء القمة: «السلام في الشرق الأوسط، وكوريا الشمالية فضلًا عن قضايا أخرى»، وقال إن هناك الكثير من الأجوبة لتلك المشاكل بعضها سهل والبعض الآخر معقد، مؤكدًا أن «جميعها يمكن حله».

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