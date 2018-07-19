ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في الهند إلى تسعة قتلى

عمال انقاذ يبحثون عن ناجين في انهيار مبنى في الهند. (فرانس برس)

قالت هيئة المطافئ الهندية إن حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني على مشارف نيودلهي ارتفعت، اليوم الخميس، إلى تسعة قتلى بعد انتشال أربع جثث أخرى من تحت الأنقاض.

وانهار المبنى المؤلف من ست طبقات على مبانٍ مجاورة مما أدى إلى حصار نحو 12 شخصًا، من بينهم عمال وعائلات تحت الأنقاض في نويدا الكبرى شرق العاصمة الهندية.

وانتشل عمال الإنقاذ أمس الأربعاء خمس جثث بمساعدة آلات وكلاب مدرّبة.

وقال رئيس المطافئ في المنطقة، آرون قمر سينغ، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»: «عثرنا على أربع جثث منذ الليلة الماضية والعملية ستتواصل حتى إزالة الأنقاض من المكان».

وأوقفت الشرطة أربعة مشتبهين بهم، من بينهم مالك المبنى بتهمة القتل غير العمد وتريد استجواب 20 شخصًا آخرين.

وتشهد الهند انهيار مبان خاصة أثناء موسم الأمطار الموسمية من أواخر يونيو حتى سبتمبر، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الكارثة الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة دلهي.