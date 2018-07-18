الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على «جوجل» قدرها 4,34 مليارات يورو

شعار شركة غوغل في معرض باريس التجاري. (فرانس برٍس)

فرض الاتحاد الأوروبي الأربعاء غرامة قياسية قدرها 4,34 مليار يورو على مجموعة «جوجل» الأميركية لاتهامها باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية «أندرويد» من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

وبعيد إعلان المفوضية، قالت المجموعة العملاقة للأنترنت في بيان إنها ستستأنف القرار. وصرح ناطق باسم جوجل أن «أندرويد أوجدت عددًا أكبر وليس أقل من الخيارات للجميع ،وأنها ستستأنف قرار المفوضية»، بحسب «فرانس برس». وطلبت المفوضية الأوروبية من المجموعة أيضاً «وضع حد لممارساتها غير القانونية في مهلة تسعين يومًا وإلا واجهت عقوبات مالية تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لمجموعتها الأم ألفابيت».

وهذه العقوبة المالية بحق المجموعة المتهمة باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية «أندرويد» من أجل تكريس تفوق تطبيقاتها وخصوصًا محركها للبحث على الإنترنت.

ويتجاوز هذا المبلغ الرقم القياسي السابق للعقوبات التي سجلت ضد غوغل أيضاً، وكان قدره 2,45 مليار يورو بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الإلكتروني عبر تغليب أداتها لمقارنة الأسعار «جوجل شوبينغ» على حساب خدمات منافسة له.