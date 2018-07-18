إيران: ترامب طلب ثماني مرات لقاء روحاني على هامش الجمعية الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 04:41 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني في فيينا. (فرانس برس)

طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ثماني مرات عقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الخريف الماضي، حسبما أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني الأربعاء.

وقال محمد واعظي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء «مهر» إنه «خلال الزيارة التي قام بها الرئيس روحاني إلى نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب ترامب ثماني مرات من الفريق الإيراني، الاجتماع مع رئيس الجمهورية»، وفق «فرانس برس».

وأوضح واعظي أن الفريق الإيراني لم يلبِ الطلبات التي جاءت بعد إعلان ترامب تمامًا وأنه لم يعد قادرًا على تأكيد احترام إيران للاتفاق النووي الموقع في 2015، ممهدًا بذلك لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وأكد واعظي: «لدينا سياسة شفافة وموقف واضح حيال علاقاتنا مع الولايات المتحدة، ولن نرضخ للضغوط». وقال ترامب إنه منفتح على إجراء محادثات من أجل إبرام اتفاق جديد مع إيران يشمل البرنامج النووي، وكذلك الدور الإقليمي لإيران وبرنامجها النووي.

وأكدت إيران أنها لن تجرِ أية مفاوضات حول الاتفاق المبرم منذ 2015 مع القوى الكبرى. وهي تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين لإيجاد وسائل للالتفاف على العقوبات الأميركية التي سيعاد فرضها على طهران في الأشهر المقبلة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

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