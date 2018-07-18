موسكو: اعتقال روسية في أميركا يهدف إلى تقليل التأثير الإيجابي لقمة هلسنكي

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن اعتقال الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة يهدف إلى «التقليل من التأثير الإيجابي» للقمة التي جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وذكرت الناطقة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بحسب وكالة «فرانس برس»، أن «هذا الأمر حصل لهدف واضح هو التقليل من التأثير الإيجابي» للقمة بين الرئيسين التي عقدت يوم الإثنين الماضي.

وواجهت بوتينا، التي درست في الجامعة الأميركية بواشنطن وأسست جماعة «رايت تو بير آرمز» الروسية المدافعة عن حمل السلاح، اتهامات يوم الإثنين الماضي بالتآمر للقيام بأعمال نيابة عن الحكومة الروسية.

ووجهت هيئة محلفين أميركية كبرى اليوم الأربعاء لائحة اتهامات رسمية لوتينا، ضمت تهمة جديدة هي الضلوع بدور العميلة لحكومة بلادها.