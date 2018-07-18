وفاة 16 مهاجرًا على الأقل إثر غرق مركب قبالة سواحل قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 02:39 مساء

لقي 16 شخصًا على الأقل حتفهم، اليوم الأربعاء، ولا يزال نحو ثلاثين آخرين مفقودين إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل شمال قبرص.

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إنه جرى إنقاذ نحو 100 مهاجر لم تعرف نقطة انطلاقهم ولا وجهتهم حتى الآن.

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