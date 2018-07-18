مقتل 3 أشخاص وحصار آخرين في انهيار مبنيين بدلهي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 02:28 مساء
حطام المبنى السكني المنهار. (رويترز)

قالت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، إن مبنى سكنيًا مؤلفًا من ستة طوابق انهار ليسقط على مبنى مجاور قرب نيودلهي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن أحياء تحت الأنقاض.

وأضافت الشرطة وفريق إنقاذ أن المبنى انهار في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بمنطقة جريتر نويدا، وأن طاقم الإنقاذ يتحرك بحرص وسط الحطام بحثًا عن ناجين.

وذكر ناطق باسم الإدارة الوطنية للاستجابة للكوارث، في تصريح إلى وكالة «رويترز»: «انهار المبنيان بسرعة. جهود الإنقاذ تستغرق وقتًَا إذ لا يمكننا استخدام معدات ثقيلة لرفع الحطام حتى لا نؤذي الضحايا المحاصرين».

وبحسب وسائل إعلام هندية فقد قال آرون كومار سينغ المسؤول الكبير في إدارة الإطفاء في المنطقة إن 12 عاملًا على الأقل كانوا داخل المبنى السكني قبل انهياره وربما ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون إن الكلاب التي يُعتمد عليها في عمليات البحث نُشرت في الموقع لكن لم تعثر على أي ناجين.

وانهيار المباني في الهند أمر معتاد خلال فترة الأمطار الموسمية الممتدة من يونيو حتى سبتمبر، إذ تضعف الأمطار الغزيرة أساسات المباني غير المطابقة للمواصفات.

وقال أشيش سريفاستافا، وهو مسؤول كبير، إن الشرطة اعتقلت المسؤول عن بناء المبنى السكني واثنين من مساعديه بتهمة الإهمال، فيما أمرت الحكومة المحلية بإجراء تحقيق.

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