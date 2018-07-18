ترامب: قمة هلسنكي مع روسيا قد تثبت نجاحًا كبيرًا على المدى البعيد

فلاديمير بوتين يصافح دونالد ترامب. (رويترز)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن تحقق قمة هلسنكي التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين «نتائج كبيرة»، وقال إنه تفاهم بشكل جيد مع الرئيس الروسي.

وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر: «في حين كان اجتماع حلف الناتو في بروكسل انتصارًا معترفًا به، مع طرح الدول الأعضاء بمليارات الدولارات في الميزانية بوتيرة أسرع، فإن الاجتماع مع روسيا قد يثبت على المدى الطويل نجاحًا أكبر. والكثير من الأشياء الإيجابية ستخرج من هذا الاجتماع».

وأضاف أن «العديد من القيادات العليا لأجهزة المخابرات أعجبهم أدائي في المؤتمر الصحفي في هلسنكي»، موضحًا أنه بحث مع بوتين «العديد من الموضوعات المهمة في اجتماعنا قبل ذلك. وتفاهمنا بشكل جيد وهو ما أزعج حقا العديد من الكارهين الذين كانوا يرغبون في رؤية مباراة ملاكمة».

وسعى ترامب يوم الثلاثاء لتهدئة الضجة التي أثيرت بشأن ما قاله منتقدون عن فشله في تحميل روسيا مسؤولية التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016 قائلًا إنه أخطأ التعبير في المؤتمر الصحفي المشترك في هلسنكي.

ويواجه الرئيس الأميركي تحركات محتملة في الكونغرس تترجم السخط الذي عبرت عنه الطبقة السياسية في الولايات المتحدة من مواقفه في القمة التي جمعته في هلسنكي بنظيره الروسي.