ترامب: قمة هلسنكي مع روسيا قد تثبت نجاحًا كبيرًا على المدى البعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 01:37 مساء
فلاديمير بوتين يصافح دونالد ترامب. (رويترز)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن تحقق قمة هلسنكي التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين «نتائج كبيرة»، وقال إنه تفاهم بشكل جيد مع الرئيس الروسي.

وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر: «في حين كان اجتماع حلف الناتو في بروكسل انتصارًا معترفًا به، مع طرح الدول الأعضاء بمليارات الدولارات في الميزانية بوتيرة أسرع، فإن الاجتماع مع روسيا قد يثبت على المدى الطويل نجاحًا أكبر. والكثير من الأشياء الإيجابية ستخرج من هذا الاجتماع».

وأضاف أن «العديد من القيادات العليا لأجهزة المخابرات أعجبهم أدائي في المؤتمر الصحفي في هلسنكي»، موضحًا أنه بحث مع بوتين «العديد من الموضوعات المهمة في اجتماعنا قبل ذلك. وتفاهمنا بشكل جيد وهو ما أزعج حقا العديد من الكارهين الذين كانوا يرغبون في رؤية مباراة ملاكمة».

وسعى ترامب يوم الثلاثاء لتهدئة الضجة التي أثيرت بشأن ما قاله منتقدون عن فشله في تحميل روسيا مسؤولية التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016 قائلًا إنه أخطأ التعبير في المؤتمر الصحفي المشترك في هلسنكي.

ويواجه الرئيس الأميركي تحركات محتملة في الكونغرس تترجم السخط الذي عبرت عنه الطبقة السياسية في الولايات المتحدة من مواقفه في القمة التي جمعته في هلسنكي بنظيره الروسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بطولة للشطرنج السريع في مصراتة على النظام السويسري
رياضة محلية
بالفيديو.. روسيا تسجن من اقتحموا ملعب مباراة نهائي المونديال
رياضة عالمية
هل يتولى بوتفليقة ولاية خامسة على الجزائر؟
عربى
البرلمان الأوروبي يبحث انخراط تجمع الساحل والصحراء في تثبيت الاستقرار بليبيا
ليبيا
الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقًا «تاريخيًا» للتبادل الحر
اقتصاد
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اصنع معطر سيارتك بنفسك