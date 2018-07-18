ترامب: لا حدود زمنية لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 09:09 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أنه لا داعي للإسراع بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في تحوّل في لهجته بعدما كان قال سابقًا إن العملية ستبدأ في وقت قريب جدًا.

وقال ترامب،أمس الثلاثاء للصحافيين: «المباحثات مستمرة وتجري بشكل جيد جدًا»، مضيفًا أنه «لا حدود زمنية لدينا. وليست هناك سرعة مُحددة»، وفق «فرانس برس».

وأشار ترامب إلى أنه ناقش قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، خلال قمتهما في هلسنكي.

والتقى الرئيس الأميركي زعيم كوريا الشمالية في 12 يونيو في قمة غير مسبوقة في سنغافورة وقّعا خلالها وثيقة تعهدا فيها العمل نحو نزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية. لكن الاتفاق لم يذكر جدولًا زمنيًا للعملية أو كيفية تنفيذها.

وبعد أكثر من شهر على التوقيع لم يتم الإعلان عن أي تقدم ملموس على هذا الصعيد.

وأكدت إدارة ترامب، قبل قمة سنغافورة، أن نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية يجب أن يبدأ دون تأخير، وبعد القمة ذكرت أن العملية ستبدأ سريعًا جدًا.

وبعد يوم من انتهاء القمة أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن معظم عمليات نزع السلاح النووي ستنتهي مع نهاية ولاية ترامب عام 2020.

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