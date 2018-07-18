كير ومشار يوقعان غدًا اتفاقًا لتقاسم السلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 08:41 صباحا
كير والبشير وموسيفيني ومشار في مستهل الاجتماع في الخرطوم، 25 يونيو 2018 (فرانس برس)

قالت وزارة الخارجية السودانية إن الحكومة والمتمردين بجنوب السودان سيوقعان، غدًا الخميس، اتفاقًا لتقاسم السلطة يعقبه توقيع نهائي في 26 يوليو.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، أمس الثلاثاء، في بيان: «تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة».

وأضاف البيان أن الوساطة السودانية لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض الاتفاق، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أنه «سيتم التوقيع بعد غد الخميس بالأحرف الأولى على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 26/7/2018».

وحصل جنوب السودان على استقلاله من السودان في 2011 بدعم من الولايات المتحدة، التي لا تزال أكبر مانحي المساعدات لجوبا.

وفشلت العديد من الجهود لإحلال السلام في البلد الذي شهد عمليات قتل اتنية واغتصابات جماعية وغيرها من الفظاعات التي وثقها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة.

دخل جنوب السودان في حرب أهلية في أواخر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

والأسبوع الماضي فرض مجلس الأمن الدولي حظرًا على بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط على البلد المضطرب.

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