في ذكرى تكريم مانديلا..أوباما ينتقد سياسات هجرة عنصرية والرأسمالية الجامحة

أوباما يتحدث في الذكرى المئوية لولادة مانديلا خلال حفل في جوهانسبرغ. (فرانس برس)

انتهز الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الثلاثاء فرصة إلقائه خطابًا في مناسبة تكريمية للزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا للتحذير من «أوقات غريبة وغامضة» يمربها العالم، فيما يمكن اعتباره هجوماً مقنّعًا على خلفه دونالد ترامب.

ولم يشر أوباما مباشرة إلى ترامب لكنه حذّر من «سياسات الخوف والسخط» الآخذة بالانتشار، والتي يشجع عليها قادة أزدروا الحقائق ونشروا الأكاذيب، بحسب «فرانس برس». كما انتقد أوباما هؤلاء الذين ينكرون التغيّر المناخي ويضعون سياسات هجرة عنصرية تستند إلى العرق، إضافة إلى الرأسمالية الجامحة و«سياسات الرجل القوي»، وهي أمور ترتبط بإدارة ترامب المثيرة للجدل.

وقال أوباما في بداية خطابه «بالنظر إلى الأوقات الغريبة والغامضة التي نعيشها، كل جولة أنباء يومية تأتينا بعناوين أكثر إثارة للغرابة والقلق، فكرت ربما أنه قد يكون من المفيد التراجع لبعض الوقت من أجل الرؤية من منظور آخر». وكان أوباما يتحدث أمام أكثر من 10 آلاف شخص في ملعب لرياضة الكريكيت في جوهانسبرغ بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد مانديلا.

وأضاف «هذا يعود في جزء منه إلى فشل الحكومات والنخب النافذة...ما يجعلنا نرى الآن معظم العالم يهدد بالعودة إلى وسائل قديمة وخطيرة وأكثر وحشية في تنفيذ الأعمال». وفي قضية الهجرة بدا وكأن أوباما يتوجه بحدة إلى ترامب عندما قال «ليس من الخطأ الإصرار أن الحدود الوطنية تهم...لكن هذا لا يمكن أن يكون ذريعة لسياسات هجرة تستند إلى العرق والإثنية والدين». كما هاجم تشكيك ترامب والمحافظين الأميركيين بمسألة التغير المناخي في وجه الدلائل العلمية.

وقال أوباما «عليكم أن تؤمنوا بالحقائق، بدون حقائق لا يوجد أسس للتعاون». وأضاف «لا أستطيع إيجاد أرضية مشتركة عندما يقول أحدهم إنه لا يوجد تغيّر مناخي، في الوقت الذي يخبرنا فيه معظم العلماء في العالم بذلك». وتابع «إذا بدأت بالقول إنه خدعة يتم البناء عليها...فمن أين نبدأ». وقد أثار أوباما ضحك الجمهور عندما قال «يبدو أن السياسة اليوم ترفض المفهوم الدقيق للحقيقة الموضوعية...فالناس فقط يبتدعون الأشياء». وأضاف «نرى السقوط الكامل للخجل بين القادة السياسيين الذين يتم كشف أكاذيبهم لكنهم يستمرون بمضاعفة الأكاذيب».