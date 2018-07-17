السعودية تعدم ثلاثة من مواطنيها ولبنانيًّا وثلاثة تشاديين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 07:08 مساء
عناصر من الشرطة السعودية في الرياض. (فرانس برس)

أعدمت السلطات السعودية في جدة، الثلاثاء، خمسة أشخاص هم سعوديان وثلاثة تشاديين، بعدما أُدينوا بضرب وخطف وقتل حارس مستودع باكستاني الجنسية بهدف السرقة، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

كما أعدمت السلطات في منطقة تبوك سعوديًّا أُدين بتهمة قتل سعودي آخر عبر سكب مادة البنزين عليه وإشعال النار فيه إثر خلاف بينهما، ولبنانيًّا أُدين بتهمة محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون، وفق «فرانس برس».

وأعدمت السعودية منذ بداية العام 73 شخصًا بتهم مختلفة، بينها محاولة تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب، بحسب تعداد لـ«فرانس برس» استنادًا إلى بيانات رسمية. وعملية إعدام الأشخاص السبعة الثلاثاء هي الأكبر في يوم واحد في 2018.

وتعتبر المملكة المحافظة من أكثر الدول التي تطبق أحكام الإعدام. وفي 2017، أُعدم 141 شخصًا في السعودية. وفي 2016 أعدمت السعودية 153 شخصًا، وهي أعلى حصيلة منذ نحو 20 عامًا.

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