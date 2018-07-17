ترامب: محادثاتي مع بوتين «أفضل بكثير» من لقاءات قمة «الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 05:33 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) مصافحاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن محادثاته للمرة الأولى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت «أفضل بكثير» من لقاءاته خلال قمة الحلف الأطلسي، منتقدًا التغطية الإعلامية لجولته في أوروبا في الأيام الأخيرة.

وكتب ترامب في تغريدة «مع أنني عقدت قمة ممتازة مع الحلف الأطلسي جمعنا خلالها مبالغ ضخمة، إلا أن المحادثات مع بوتين في روسيا كانت أفضل بكثير. للأسف أن وسائل الإعلام لم تنقل ذلك بهذا الشكل والأخبار الكاذبة خرجت عن السيطرة»، بحسب «فرانس برس».

وأدت قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي التي وجه ترامب خلالها انتقادات لاذعة لحلفائه حول نفقات الدفاع إلى توتر شديد في العلاقات داخل الحلف، في تناقض واضح مع الود الظاهر خلال لقاء ترامب وبوتين الإثنين. وبدا ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك وكأنه يؤيد نفي بوتين لأي تدخل من قبل بلاده في الانتخابات الرئاسية في 2016 ما أثار استنكاراً واسعًا في الداخل.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي أن مسؤولي الاستخبارات في بلاده يتهمون روسيا بقرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديمقراطي تتضمن معلومات يمكن أن تسيء إلى حملة منافسته هيلاري كلينتون.

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