إيران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد العقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 12:00 مساء
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف (ا ف ب)

قدمت إيران شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» الثلاثاء عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وأعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الشكوى قدمت الاثنين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر» أن الشكوى تهدف إلى «تحميل الولايات المتحدة مسؤولية إعادة فرضها عقوبات أحادية بشكل غير مشروع».

وتابع ظريف بأن «إيران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)».

وجاء تقديم الشكوى ردًا على قرار اتخذته واشنطن في مايو الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 وإعادة فرض عقوبات عليها.

وتقول طهران إن الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 أي ما قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والتي لا يزال يشار إليها في النزاعات القضائية القائمة.

والعلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ 1980 حين تم احتجاز طاقم السفارة الأميركية رهائن في إيران.

وستعيد واشنطن فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر، بهدف حظر تعامل شركات أوروبية وأجنبية مع إيران ووقف صادراتها النفطية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية في 8 أكتوبر في شكوى قدمتها إيران قبل عامين ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار (1,7 مليار يورو) من الأصول الإيرانية في الخارج.

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