ترامب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 10:10 صباحا
الرئيس الأميركي لحظة انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران (ا ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع بين طهران والدول العظمى، مشددًا على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «لديهم أعمال شغب في كل مدنهم، والتضخم متفشٍ».

وتابع الرئيس الأميركي، الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي: «هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مئة في المئة».

وأردف وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد (...) وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأميركي). لذلك سنرى».

وفي يونيو المنصرم، أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعمه الإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ«الفساد والظلم وعدم الكفاءة».

وتواجه حكومة طهران استياءً متناميًا بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترامب في مايو بلاده من الاتفاق النووي، وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد القشر الأبيض للبطيخ