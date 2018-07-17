ترامب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

الرئيس الأميركي لحظة انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران (ا ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع بين طهران والدول العظمى، مشددًا على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «لديهم أعمال شغب في كل مدنهم، والتضخم متفشٍ».

وتابع الرئيس الأميركي، الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي: «هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مئة في المئة».

وأردف وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد (...) وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأميركي). لذلك سنرى».

وفي يونيو المنصرم، أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعمه الإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ«الفساد والظلم وعدم الكفاءة».

وتواجه حكومة طهران استياءً متناميًا بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترامب في مايو بلاده من الاتفاق النووي، وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.