«ناتو»: واشنطن غير مستعدة للتفاوض مباشرة مع «طالبان»

وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يتحدث إلى الجنرال نيكولسون داخل طائرة في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان (فرانس برس)

نفت مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، مساء الإثنين، تقارير عن إعلان قائدها استعداد الولايات المتحدة لإجراء محادثات مباشرة مع حركة «طالبان».

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الجنرال الأميركي، جون نيكلسون، تحدث مع مسؤولين أفغان في قندهار وقال إن الولايات المتحدة «مستعدة» للتفاوض مع «طالبان».

لكن نيكولسون أكد في بيان أن تعليقاته تم تحريفها، وأنه كان فقط يعيد تأكيد كلام قاله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مفاده بأن الولايات المتحدة مستعدة لدعم محادثات سلام محتملة وتسهيلها والمشاركة فيها، وفق «فرانس برس».

وأضاف نيكولسون، في بيان نشرته مهمة «الدعم الحازم» التابعة لحلف الأطلسي، أن «الولايات المتحدة ليست بديلًا عن الشعب الأفغاني أو الحكومة الأفغانية».

وقال الناطق باسم المهمة، الكولونيل مارتن أودونيل، إن الولايات المتحدة تستكشف «كل السبل للدفع بعملية سلام»، مشيرًا إلى أن هذه «ستبقى عملية تقودها أفغانستان».

وكانت جريدة «نيويورك تايمز» أفادت، الأحد، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت كبار دبلوماسييها بالسعي لإجراء محادثات مباشرة مع «طالبان».

وتؤكد الحركة الأفغانية منذ وقت طويل أنها تريد التفاوض فقط مع الولايات المتحدة، بينما أصرّت واشنطن على ضرورة إشراك الحكومة الأفغانية.