راين يدعو ترامب لإدراك أن «روسيا ليست حليفتهم »

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 09:10 مساء
رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين. (فرانس برس)

دعا زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بول راين الإثنين الرئيس دونالد ترامب إلى أن «يدرك أن روسيا ليست حليفتهم»، وذلك رداً على ما قاله ترامب خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال راين في بيان «لا يمكن المساواة أخلاقيًا بين الولايات المتحدة وروسيا التي تبقى معادية لمُثلنا وقيمنا الأساسية»، بحسب «فرانس برس».

وقد هاجم ترامب التحقيق الذي يقوم به المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وبدا مقتنعًا بنفي بوتين لأي تدخل من هذا النوع. وقال راين «لا شك أن روسيا تدخلت في انتخاباتنا وتواصل سعيها لإضعاف الديمقراطية هنا وفي العالم أجمع».

واعتبر راين، النائب عن ولاية ويسكونسن، أن «جهود الولايات المتحدة يجب أن تتركز على تحميل روسيا المسؤولية ووضع حد لهجماتها المشينة ضد الديمقراطية». من جهته اعتبر السناتور بوب كوركر أن بوتين خرج «منتصراً إلى حد بعيد» من هذا اللقاء مع ترامب. وقال السناتور الجمهوري المعارض لترامب «على الأرجح أنه الآن يتذوق الكافيار».

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