ترامب يرحب بـ«بداية جيدة جدًّا» للقمة مع بوتين في هلسنكي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 06:52 مساء
الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي أـعقب القمة بينهما في هلسنكي. (فرانس برس)

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بـ«بداية جيدة جدًّا» للقمة التاريخية التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ بهدف تهدئة التوتر الذي يخيم على العلاقات بين القوتين النوويتين العظميين.

والتقى الرئيسان الأميركي والروسي، بعد الظهر، في القصر الرئاسي في وسط العاصمة الفنلندية التي لديها تقليد طويل باستضافة قمم بين الشرق والغرب، بحسب «فرانس برس». وقال بوتين: «أنا مسرور للقائك، لقد آن الأوان لبحث علاقتنا بشكل جوهري» فيما عبَّـر ترامب عن الأمل في إقامة «علاقة استثنائية» مع الرئيس الروسي قائلاً: «إن التوافق مع روسيا أمر جيد وليس أمرًا سيئًا».

وبعد لقاء ثنائي استمر أكثر من ساعتين ضُمَّ إليهما فقط المترجمون، دعا الرئيسان فريقي عملهما إلى غداء عمل في غرفة استقبال أخرى داخل القصر.

وقبل بضع ساعات على انطلاق القمة باشر ترامب بتغريدة تثير الاستغراب من قبل رئيس أميركي، فقد برر توتر العلاقات بين بلاده وروسيا بـ«سنوات من التهور والحماقة الأميركية والآن الحملة السياسية» في إشارة إلى التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر.

وشدد ترامب خلال مقابلة مع «سي بي إس نيوز» قبل وصوله إلى هلسنكي بالقول: «أعتقد أنه من الجيد أن نلتقي، فأنا أؤمن باللقاءات»، مع أنه أكد «لست ذاهبًا بآمال عالية».

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