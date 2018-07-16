بوتين: المحادثات مع ترامب «ناجحة جداً ومفيدة للغاية»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين في هلسنكي إن محادثاته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب كانت «ناجحة جداً ومفيدة للغاية». وأضاف في مؤتمر صحفي أن «المحادثات جرت وسط أجواء من الصراحة والعمل، واعتبرها ناجحة جداً ومفيدة للغاية»، بحسب «فرانس برس».
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