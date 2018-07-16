ترامب: روسيا وأميركا قوتان نوويتان لا يجب أن تختلفا

الرئيسان بوتين وترامب (سبوتنيك)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن «الولايات المتحدة وروسيا قوتان نوويتان كبيرتان وليس من الجيد أن تكون بينهما خلافات».

ووفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» العربية، أضاف ترامب أثناء لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين: «لدينا مسائل كثيرة علينا أن نناقشها ومسائل أخرى علينا التفكير فيها»، مشيرًا إلى أن «العالم كله يتطلع لنتائج هذه القمة».

وأشاد ترامب باستضافة روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم، مضيفًا أن «الأهم من ذلك هو أن لدينا الكثير من الأمور الجيدة التي يمكن أن نتحدث بشأنها».

وقال إن محادثاته مع بوتين ستتناول «كل شيء بدءًا من التجارة ومرورًا بالشؤون العسكرية والصواريخ وانتهاءً بالصين»، قائلاً: «سنتحدث قليلاً عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شي».

والتقى بوتين وترامب المحادثات وجهًا لوجه في القصر الرئاسي في هلنسكي. وبدأ اللقاء بعد التقاط صور تذكارية في مستهل اللقاء، كما خصص الطرفان ساعة ونصف الساعة للحديث وجهًا لوجه، ثم من المفترض أن تجري محادثات موسعة بعد ذلك، وفق ما ذكرت الوكالة الروسية.