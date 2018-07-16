رؤساء الدبلوماسية الأوروبية يركزون على استمرار الشراكة مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 01:47 مساء
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. (رويترز)

حرص رؤساء الدبلوماسية الأوروبيون على التأكيد على استمرار شراكة بلادهم واتحادها مع الولايات المتحدة الأميركية على الرغم من التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي وصف فيها الاتحاد الأوروبي بـ«العدو».

واعتبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال تصريحات لدى وصولهم إلى مقر انعقاد اجتماعهم الدوري في بروكسل اليوم الإثنين، أن ما يجب التركيز عليه هو الشراكة بين الشعوب والدول التي تربط ضفتي الأطلسي منذ عقود رغم وجود نقاط التنافر واختلاف الإدارات.

وقال الوزراء، في تعليقات مترافقة بابتسامات وتعبيرات متفاوتة، إنه «يجب التعامل مع هذه التصريحات بحذر وتروٍ»، معتبرين أنه يجب على ترامب أن يعرف من هم أصدقاؤه أولًا.

ورأوا أن تصريحات ترامب لم تطل أوروبا فحسب، بل الصين وروسيا أيضًا، مما يعني أن رجل البيت الأبيض يرى في الجميع أعداء له، وهو ما يعتبر مناقضًا للواقع.

وفي ردها على سؤال يتعلق بتصريحات ترامب، قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، إنه ينبغي على الاتحاد أن يعرف من هم أصدقاؤه، إذ لديه الكثير منهم ممثلون في دول مثل كندا وأستراليا واليابان، مضيفة: «الإدارات تتغير وتبقى الشراكات».

في حين أمل وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، في أن يطرح الرئيس الأميركي أثناء قمته اليوم في هلسنكي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طاولة البحث مخاوف الغرب مثل الوضع في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم>

هذا ويخيم شبح لقاء ترامب – بوتين على اجتماعات الوزراء اليوم، حيث يتخوف الجميع هنا من موقف أميركي «متهور»، يضرب بعرض الحائط «وحدة الصف الغربي» تجاه موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
اجتماع روما «3+3» .. حضرت ليبيا وغاب ممثلوها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك