بوتين وترامب يبدآن اجتماعهما في هلسنكي

قالت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقى منذ قليل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القصر الرئاسي في مدينة هلسنكي الفنلندية.

ووصل الرئيس الروسي مطار هلسنكي اليوم متأخرًا نصف ساعة عن اللقاء المرتقب، وحطت الطائرة الرئاسية عند الساعة 10:00.

وكان الرئيس الأميركي سبق نظيره الروسي إلى العاصمة الفنلندية، وقال في تصريحات، لشبكة «سي بي إس»، إن سقف توقعاته منخفض إزاء هذا اللقاء، وأضاف: «أذهب بتوقعات محدودة».

ومن المقرر أن تتناول المحادثات بين الزعيمين ملفات سورية وأوكرانيا، والحد من الانتشار النووي، إلى جانب أزمة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وسيبدأ الرئيسان اجتماعاتهما بمباحثات ثنائية يتبعها اجتماع موسع يضم وفدي البلدين في قمة استثنائية يعلق عليها الطرفان الآمال لإيجاد أرضية مشتركة للتعاون.