بوتين يصل هلسنكي متأخرًا عن موعد لقائه ترامب

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، هلسنكي حيث يعقد قمة ثنائية مرتقبة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
وحطت الطائرة الرئاسية عند الساعة 10,00 (ت غ) في مطار العاصمة الفنلندية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».
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