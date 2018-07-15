تيريزا ماي: ترامب اقترح علينا ملاحقة الاتحاد الأوروبي قضائيًّا

ماي وترامب بعد المحادثات في إيلسبري. (فرانس برس)

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لها إنه لنجاح بريكست عليها «ملاحقة الاتحاد الأوروبي أمام القضاء».

وقالت ماي أثناء برنامج على «بي بي سي»: «قال لي إنه عليّ ملاحقة الاتحاد الأوروبي أمام القضاء. عدم المضي في المفاوضات بل ملاحقته قضائيًّا». وتداركت: «لكن لا، سنتفاوض»، بحسب «فرانس برس».

وكانت ماي ترد على سؤال بشأن تصريح ترامب أثناء مؤتمرهما الصحفي المشترك الجمعة. وقال ترامب الذي ينهي الأحد زيارة من أربعة أيام للمملكة المتحدة، إنه اقترح على ماي وسيلة لإنجاح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها «اعتبرتها ربما قاسية جدًّا».

وأضاف: «ربما ستلجأ إليها يومًا ما. إذا لم يتوصلا إلى اتفاق (خروج من الاتحاد) يمكنها القيام بما اقترحت عليها، لكن الأمر ليس سهلاً»، دون أن يكشف اقتراحه. وفي مقابلة مع جريدة «ذي صن» قال إنه لو كان مكان ماي لفاوض «بشكل مختلف جدًّا». وأضاف: «قلت لتيريزا ماي كيف يمكن القيام بذلك لكنها لم توافق»، معتبرًا أنها انخرطت في نهج لا يتوافق مع تصويت البريطانيين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016.

وتابعت ماي بالقول: «ما قاله الرئيس أيضًا أثناء المؤتمر الصحفي هو أنه يجب عدم التخلي عن المفاوضات، لا تنسحبوا من المفاوضات لأنكم عندها ستعلقون»، مكررة رغبتها في التفاوض مع بروكسل من أجل الحصول على «أفضل اتفاق» ممكن قبل الخروج من الاتحاد في 29 مارس 2019.