ترامب: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين «أعداؤنا» لكنهم ليسوا سيئين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 05:30 مساء

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن روسيا والاتحاد الأوروبي والصين «أعداء» للولايات المتحدة لأسباب عدة، وذلك في مقابلة تم بثها عشية لقائه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال ترامب في مقابلته، التي أجرتها معه شبكة «سي بي إس» السبت، «أعتقد أن لدينا كثيرًا من الأعداء. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو بسبب ما يفعلونه بنا في التجارة. روسيا هي عدو في بعض الجوانب. الصين عدو اقتصادي، بالتأكيد هي عدو. لكن هذا لا يعني أنهم سيئون، هذا لا يعني شيئًا. هذا يعني أنهم منافسون»، بحسب «فرانس برس».

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