«بوكو حرام» تسيطر على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا

قناص من القوات النيجيرية خلال تدريبات للقوات وسط نيجيريا. (فرانس برس)

سيطر مسلحو «بوكو حرام» نهاية الأسبوع على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا إثر معارك، في هجوم هوالثاني على القوات النيجيرية في يومين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية الأحد.

ومساء السبت، سيطر المتمردون على قاعدة عسكرية تضم أكثر من 700 جندي في ولاية يوبي المحاذية للنيجر والتي شهدت خطف نحو مئة فتاة هذا العام. وقال مصدرعسكري لم يشأ كشف هويته إن «إرهابيي بوكو حرام هاجموا قوات الفرقة ال81 في قرية جيلي في إقليم جيدام. الإرهابيون شنوا الهجوم قرابة الساعة 19,30 (18,30 ت غ) وسيطروا على القاعدة بعد معارك عنيفة استمرت حتى الساعة 21,10 ت غ»، وفق «فرانس برس».

وأوضح أن قائد القاعدة و63 جنديًا فرّوا ولجأوا إلى مدينة جيدام التي تبعد حوالى ستين كلم، على أن يلحق بهم 670 جنديًا آخرين في القاعدة التي تعرضت للهجوم. وأضاف المصدر «نجهل ما إذا كان هناك ضحايا بين الجنود، سنعلم ذلك لاحقاً»، لافتاً إلى أن القاعدة التي هوجمت جديدة وأن الجنود انتشروا فيها أخيراً آتين من لاغوس (جنوب).

ونسب قائد ميليشيا محلية الهجوم إلى جناح أبومصعب البرناوي في «بوكو حرام» والذي يستهدف القوات النيجيرية، وقال «علمنا بأن المهاجمين أتوا من بحيرة تشاد قبل أن يهاجموا القاعدة». والهجوم هو الثاني للمسلحيت المرتبطين بتنظيم «داعش» على القوات النيجيرية خلال يومين. ولا يزال 23 جندياً نيجيريًا مفقودين بعدما تعرضوا الجمعة لكمين نصبته «بوكو حرام» في شمال شرق البلاد.