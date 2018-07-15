ترامب متجاوزًا البروتوكول الملكي ينقل عن إليزابيث: بريكست «مشكلة معقدة للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 10:16 صباحا
الملكة إليزابيث الثانية ترافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ا ف ب)

قالت وكالة «فرانس برس» إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاوز البروتوكول الملكي بالكشف عن مجريات لقائه الخاص مع الملكة إليزابيث الثانية، التي نقل عنها قولها إن «بريكست مشكلة معقدة للغاية»، في مقابلة نشرتها جريدة «ميل أون صنداي» الأحد.

والتقى ترامب الملكة، الجمعة، في قصر وندسور أثناء زيارته التي تستمر أربعة أيام لبريطانيا، وأثار خلالها غضب الحكومة عندما انتقد طريقة إدارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ملف «بريكست».

وقال بعدها للمعلق التلفزيوني بيرس مورغان إنه ناقش مع الملكة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب، في مقابلته مع «ميل أون صنداي»، إن الملكة «قالت - وهي محقة في ذلك - إنها مشكلة معقدة للغاية، أعتقد أن لا أحد كان يتخيل كم ستكون معقدة».

وأضاف أنه قال لماي إن على لندن أن تحصل على «استثناء» حول «بريكست» من الاتحاد الأوروبي بحيث يمكنها في ما بعد إبرام اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة.

ورغم الخلافات مع ترامب، تأمل ماي في التوصل سريعًا إلى مثل هذا الاتفاق بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب، في المقابلة متحدثًا عن ماي: «قلتُ لها: تأكدي من حصولك على استثناء حتى يكون لك مهما حدث الحق في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة».

وبعد حضوره قمة حلف شمال الأطلسي وقيامه بزيارة رسمية لبريطانيا، يمضي الرئيس الأميركى نهاية الأسبوع في أسكتلندا قبل لقائه نظيره الروسى فلاديمير بوتين الإثنين في هلسنكي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحدهم استعان بإطار شاحنة للوصول لأوروبا..البحرية الإسبانية تنقذ 340 مهاجرًا
دولى
بالفيديو: ترامب يخرق المراسم الملكية خلال لقاء الملكة إليزابيث
دولى
بالفيديو: موقف محرج للعناصر المشاركة في استعراض احتفالات «يوم الباستيل» بفرنسا
دولى
«غايم اوف ثرونز» و«نتفليكس» في صدارة ترشيحات «إيمي»
ثقافة وفن
اختيارات «عمروش» في منتخب ليبيا تثير التساؤلات بين خبراء الكرة
رياضة محلية
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
شاكيرا تزور بلدة والدتها شمال لبنان
منوعات
رفض طعن الأهلي طرابلس .. والاثنين موعدًا لنهائي الكأس
رياضة محلية
الكهرباء: 1350 ميغاوات عجزًا.. وطرح الأحمال 6 ساعات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك