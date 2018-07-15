ترامب متجاوزًا البروتوكول الملكي ينقل عن إليزابيث: بريكست «مشكلة معقدة للغاية»

الملكة إليزابيث الثانية ترافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ا ف ب)

قالت وكالة «فرانس برس» إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاوز البروتوكول الملكي بالكشف عن مجريات لقائه الخاص مع الملكة إليزابيث الثانية، التي نقل عنها قولها إن «بريكست مشكلة معقدة للغاية»، في مقابلة نشرتها جريدة «ميل أون صنداي» الأحد.

والتقى ترامب الملكة، الجمعة، في قصر وندسور أثناء زيارته التي تستمر أربعة أيام لبريطانيا، وأثار خلالها غضب الحكومة عندما انتقد طريقة إدارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ملف «بريكست».

وقال بعدها للمعلق التلفزيوني بيرس مورغان إنه ناقش مع الملكة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب، في مقابلته مع «ميل أون صنداي»، إن الملكة «قالت - وهي محقة في ذلك - إنها مشكلة معقدة للغاية، أعتقد أن لا أحد كان يتخيل كم ستكون معقدة».

وأضاف أنه قال لماي إن على لندن أن تحصل على «استثناء» حول «بريكست» من الاتحاد الأوروبي بحيث يمكنها في ما بعد إبرام اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة.

ورغم الخلافات مع ترامب، تأمل ماي في التوصل سريعًا إلى مثل هذا الاتفاق بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب، في المقابلة متحدثًا عن ماي: «قلتُ لها: تأكدي من حصولك على استثناء حتى يكون لك مهما حدث الحق في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة».

وبعد حضوره قمة حلف شمال الأطلسي وقيامه بزيارة رسمية لبريطانيا، يمضي الرئيس الأميركى نهاية الأسبوع في أسكتلندا قبل لقائه نظيره الروسى فلاديمير بوتين الإثنين في هلسنكي.