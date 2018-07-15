رئيس حكومة هايتي يستقيل بعد احتجاجات على أسعار الوقود

متظاهرون يقيمون حواجز في أحد شوارع عاصمة هايتي (ا ف ب)

أعلن رئيس وزراء هايتي، جاك غي لافونتان، استقالته بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد على خلفية محاولة الحكومة رفع أسعار المحروقات، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

واندلعت احتجاجات على قرار اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي برفع سعر البنزين 38% والديزل 47% والجاز 51%، وهو ما لم يلق قبولاً بين غالبية المواطنين في الدولة الأكثر فقرًا في الأميركيتين، الأمر الذي دفع لاحقًا الحكومة إلى تعليق قرارها هذا «حتى إشعار آخر».

وقال رئيس الحكومة أمام النواب: «قبل مجيئي إلى هنا، قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية (...) لقد قَبِل رئيس الجمهورية استقالتي، وكما قلت لكم، أنا في خدمة الجمهورية».

وحضر لافونتان مع جميع وزرائه إلى مجلس النواب، لأنّ البرلمانيين الذين يطالبون بمغادرته السلطة كانوا قد استدعوه.

وخرج مئات المتظاهرين في مسيرة في شوارع العاصمة بور أو برنس السبت للمطالبة برحيل رئيس الوزراء وكذلك الرئيس جوفينيل موييز.

ويعيش غالبية السكان في هايتي في فقر مدقع، حيث تنتشر البطالة وبلغ التضخم 12% في السنوات الثلاث الأخيرة.

وواجهت الحكومة مهمة شاقة لإيجاد طريقة دبلوماسية لإقناع المواطنين العاديين بأن رفع أسعار الوقود أمر منطقي، لكنها لم تفلح.