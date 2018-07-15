الآلاف يتظاهرون في برشلونة للمطالبة بإطلاق الزعماء الانفصاليين

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة برشلونة للمطالبة بالإفراج عن الزعماء الانفصاليين المسجونين، وعودة أولئك الذين فرّوا من إسبانيا، شارك فيها رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا.

وقبيل بدء التظاهرات مساء السبت، قال كيم تورا، عضو الجناح المتشدد للحركة الداعية لاستقلال كتالونيا: «كل دقيقة يقضيها سجناؤنا في السجن بعيدًا عن المنزل والعائلة والأصدقاء هي فجور سياسي تام، ونحن لا نقبل ذلك»،وفق «فرانس برس».

وجاءت التظاهرات في وقت نقل تسعة من الزعماء الانفصاليين الكتالونيين من سجون قرب مدريد إلى سجون أخرى في كتالونيا، في محاولة من الحكومة الإسبانية للتهدئة.

لكنّ هذه الخطوة لم تكن كافية بالنسبة للمتظاهرين الذين لوّحوا بلافتات كُتب عليها «الحرية للسجناء السياسيين» و«نريدكم في دياركم»، حاملين أعلام كتالونيا.

وكانت كتالونيا مسرحًا لأكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية، وذلك عندما نظم رئيس كتالونيا وقتذاك، كارليس بوتشيمون، استفتاءً غير قانوني لتقرير المصير، في الأول من أكتوبر الماضي، تخللته أعمال عنف، قبل أن يعلن برلمان كتالونيا في شكل أحادي الاستقلال في 27 أكتوبر.

وردًا على هذه الخطوة، حلّت حكومة المحافظ ماريانو راخوي آنذاك حكومة إقليم كتالونيا وبرلمانه ودعت إلى انتخابات محلية جديدة، في 21 ديسمبر فاز فيها دعاة الاستقلال، الذين تم سجن أبرز قادتهم أو فروا إلى الخارج على غرار بوتشيمون.