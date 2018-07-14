بالفيديو: ترامب يخرق المراسم الملكية خلال لقاء الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث خلال استقبال الرئيس الأميركي (فرانس برس)

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب غضبًا في بريطانيا بسبب سلوكه، أثناء لقائه الملكة إليزابيث، الجمعة، حيث خرق القواعد الملكية وفشل في اتباع المراسم الملكية خلال استقباله في قلعة وندسور.



وبحسب جريدة «واشنطن بوست» الأميركية لم تكن البداية موفقة عندما اضطرت الملكة البالغة من العمر 92 عامًا للانتظار بحديقة قصر وندسور وفي حرارة الصيف اللاهبة نحو ربع ساعة قبل أن يصل ترامب وزوجته ميلانيا، حيث رصد المصورون الملكة تنظر إلى ساعة يدها. وعند وصول الزوجين، خرق ترمب التقاليد مرة أخرى برفضه الانحناء للملكة، وبدلً عن ذلك صافحها بقوة، بينما اكتفت السيدة الأولى بمصافحة هادئة.



أما ثالث الخروقات وآخرها ، بحسب الجريدة، فتمثل في طريقة سيره أمام الملكة، عندما دعته الملكة للانضمام إليها لتفقد حرس الشرف، فما كان من ترامب إلا أن تقدم بخطوات على الملكة إليزابيث بدلاً عن أن يسير بمحاذاتها. وقد شوهدت الملكة إليزابيث وهي تشير بيدها للرئيس ترامب بالسير على يسارها، إلا أنه لم ينتبه إلى إشاراتها المتكررة وتوقف فجأة أمامها مما أثار مئات التعليقات الغاضبة في المملكة المتحدة.