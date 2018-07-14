موقف محرج للعناصر المشاركة في استعراض احتفالات «يوم الباستيل» بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 05:29 مساء
لحظة اصطدام عناصر مشاركة في الاحتفالات. (الإنترنت)

شهدت احتفالات فرنسا باليوم الوطني «يوم الباستيل»، السبت، موقفًا محرجًا للعناصر المشاركة في الاستعراض الذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبينما كانت الدراجات النارية تجري الاستعراض الذي شاهده الآلاف، اصطدمت دراجتان ناريتان في حادث محرج أمام أنظار الجميع، وفق «فرانس برس».

وشارك في الاستعراض طائرات مقاتلة عبر عروض الألعاب البهلوانية فوق باريس، فيما قدمت القوات عرضًا في شارع الشانزليزيه. ووقّع ماكرون ميزانية الجيش الجديدة عشية العرض، والتي تهدف إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للوفاء بوعوده لحلف الناتو.

وهذه الزيادة كانت مقررة منذ فترة طويلة، لكنها جاءت بعد قمة الناتو المثيرة للجدل والتي هاجم فيها الرئيس دونالد ترامب الحلفاء لعدم إنفاقهم ما يكفي على الدفاع. وجرى نشر 110 آلاف جندي وشرطي في جميع أنحاء فرنسا لحماية احتفالات يوم الباستيل، بعد هجوم نيس العام 2016، والذي أسفر عن مقتل 86 شخصًا.

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