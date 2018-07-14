روحاني: أميركا منعزلة حتى بين حلفائها بسبب العقوبات على إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 11:55 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني (رويترز)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء يوم السبت، إن الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالاً على الإطلاق، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران.

وأضاف روحاني وفق «رويترز»: «اليوم نحن في ظروف صارت فيها الولايات المتحدة في أكثر حالاتها انعزالاً بسبب مسألة العقوبات. أفعال الولايات المتحدة غير القانونية... عزلتها حتى بين حلفائها مثلما رأينا توا».

وأشار إلى احتجاجات في بريطانيا على زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلنت واشنطن في مايو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي سياق ذي صلة، نقلت جريدة «لوفيجارو» عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن الولايات المتحدة رفضت طلبًا فرنسيًا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران، كانت قد طلبته باريس بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على طهران.

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