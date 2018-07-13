عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن بهتافات «أوقفوا ترامب»

تظاهر عشرات الآلاف بصخب، الجمعة، في بريطانيا تحت شعار «تخلصوا من ترامب»؛ احتجاجًا على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في «مهرجان مقاومة» ضد الرئيس الأميركي الذي يتهمونه بـ«العداء للنساء والمثليين والأجانب».

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «تخلصوا من ترامب» و«هذا مهرجان المقاومة» و«أمي لا تحبك! رغم أنها تحب الجميع». وهتف المحتجون وهم يعبرون شارع أوكسفورد، الشريان التجاري في العاصمة البريطانية، متوجهين إلى ساحة ترافالغار سكوير بوسط لندن «لا لترامب، لا لكو كلاكس كلان، لا لأميركا الفاشية».

احتجاج صاخب

وكان بعضهم يطرق على آنية مطبخ، وآخرون ينفخون في أبواق أو يرفعون بالونات برتقالية للاستهزاء بلون بشرة الرئيس الأميركي، كتب عليها «أوقفوا ترامب».

وتعتبر تظاهرة لندن التي تضم مسيرتين، الأولى للنساء والثانية لتحالف من المنظمات، الأبرز في حركة الاحتجاج على زيارة ترامب لبريطانيا، وقد أرجئت هذه الزيارة لوقت طويل خوفًا من رد فعل معارضي الرئيس الأميركي المستائين من التشريفات التي تقيمها له بلادهم.

وقالت جورجينا روز (42 عاما) المشاركة في «مسيرة النساء» إن «دونالد ترامب يكره النساء وهو شوفيني ومعاد لمثليي الجنس وللأجانب ويشجع التعصب».

وحمل غرانت وايت (32 عاما) لافتة عليها رسم كاريكاتوري لترامب على شكل عصفور هو شعار موقع تويتر الذي يستخدمه ترامب بكثرة لتمرير مواقفه ورسائله السياسية، وحول ذراعه صليب معقوف.

ولدى مرورهم أمام 10 داونينغ ستريت، مقر رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أخذ المتظاهرون يصفرون ويهتفون «عار» بعدما كانت ماي أول مسؤولة أجنبية تزور واشنطن للقاء ترامب بعد تنصيبه مطلع 2017.

غير ناضج وعنصري

واصطحبت دون (49 عاما) معها ابنتها سايدي (11 عاما) إلى التظاهرة وتقول ربة العائلة «ترامب هو الرجل الأكثر غرورًا في قيادة أكبر قوة في العالم، وليس لديه أي فكرة عما يحتاج إليه العالم»، فيما أعلنت ابنتها «إنه لا يقبل الناس الذين يتبعون ديانة مختلفة».

وقال متظاهر آخر يدعى جوي فرينيت (27 عاما) الذي انتقل من واشنطن للإقامة في بريطانيا قبل ثماني سنوات «أعتقد أن يجسد صورة رديئة للغاية لما يمكن أن تقدمه أميركا للعالم». بينما رأى عامل البناء دان كيلي (47 عاما) «أنه (ترامب) يجلب هذا لنفسه، لكأن لدينا طفلاً ممسكًا بزمام قوة عظمى».

بالون ترامب

قام متظاهرون في لندن بإطلاق بالون عملاق على علو ستة أمتار بلون برتقالي لافت، يمثل طفلاً يضع حفاضات وله ملامح ترامب فوق ساحة البرلمان في لندن.

وحصلت هذه البادرة على الضوء الأخضر من رئيس بلدية لندن صادق خان الذي هاجمه الرئيس الأميركي مرارًا.

وقال بريت كيرشنر (25 عاما) المتحدر من كارولاينا الشمالية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة «بصفتي أميركيًا، أرى هذا رائعا»، مضيفًا أن «البعض في الولايات المتحدة سيستاء من هذا الاحتجاج وسيعتبره مهينا».