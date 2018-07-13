تصريحات روسية إيجابية تسبق قمة «ترامب - بوتين»

دمى روسية تقليدية على شكل الرئيسين الروسي والأميركي تباع في أحد أسواق موسكو قبل أيام من اللقاء بينهما

وصف الكرملين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بـ«الشريك» قبل أول قمة من المقرر أن يعقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مستشار الكرملين يوري اوشاكوف للصحفيين في مؤتمر حول القمة المقررة الاثنين في فنلندا «نحن نعتبر ترامب شريكًا تفاوضيًا»، حيث تهدف القمة إلى إصلاح العلاقات وسط توترات شديدة بين موسكو والغرب.

وأضاف أوشاكوف أن «العلاقات الثنائية سيئة للغاية»، لكن «علينا البدء في إصلاحها»، إذ تسبب النزاع في سوريا وأوكرانيا وعدد من الخلافات في تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.

وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات ضد روسيا منذ 2014 بسبب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ولاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو ما تنفيه موسكو.

وأشار أوشاكوف إلى أن «الهدف من هذا الاجتماع هو البدء في تصحيح العلاقات الثنائية السلبية والاتفاق على إجراءات ملموسة لتحسينها وإرساء مستوى مقبول من الثقة».

وأضاف «نريد أن تسهم هذه المفاوضات في خلق جو يسمح لنا بالتحدث عن استمرار الاتصالات بما في ذلك زيارات ممكنة بين موسكو وواشنطن». وقال إن الرئيسين سيلتقيان بشكل منفرد مع مترجميهما فقط. وبعد ذلك سيعقدان غداء عمل برفقة وفديهما.

وتابع: «نحن مستعدون لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والاجندة الدولية»،لافتًا إلى أنّ «إحدى قضايا النقاش ستكون الوضع في سوريا خاصة في سياق التواجد العسكري الإيراني في ذلك البلد».

وسيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي مايك بومبيو أول لقاء لهما في هلسنكي أثناء القمة. ويتوقع أن يناقشا طرد الدبلوماسيين الأميركيين منذ عام 2016 لعدد من القضايا أبرزها اتهامات التدخل في الانتخابات.

وقال الكرملين إنه لا توجد خطط لإصدار بيان مشترك في ختام القمة، إلا أن الرئيسين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا بعد اجتماعهما.