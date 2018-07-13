فرنسا تنشر 110 ألف عنصر أمن بمناسبة اليوم الوطني ونهائي المونديال

مئات آلاف الأشخاص بجادة الشانزيليزيه عقب وصول منتخبهم إلى نهائي المونديال (ا ف ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الجمعة، أن نحو 110 ألف عنصر شرطة ودرك سينشرون في فرنسا بمناسبة حلول العيد الوطني ونهائي المونديال الذي يخوضه المنتخب الوطني مع كرواتيا.

وقال الوزير، في مؤتمر صحافي وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «كل شيء يطبق لكي يتمكن الفرنسيون من عيش لحظات الاحتفال هذه بكل مشاعر الأمان رغم إطار التهديد الذي لا يزال قائمًا على أعلى مستوى».

وتحيي فرنسا عيدها الوطني في 14 يوليو. كما ينظم نهائي كأس العالم لكرة القدم الأحد في موسكو، حيث يخوض المنتخب الوطني الفرنسي المباراة النهائية في مواجهة كرواتيا.

وتعيد الاحتفالات باليوم الوطني إلى الأذهان الاعتداء الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 86 شخصًا دهسًا بشاحنة في مدينة نيس الساحلية في 14 يوليو 2016.

وفي الآونة الأخيرة، قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في عملية طعن في أحد أحياء باريس في مايو الماضي. وتبنى تنظيم «داعش» مسؤولية الهجومين.