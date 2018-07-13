فرنسا تنشر 110 ألف عنصر أمن بمناسبة اليوم الوطني ونهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 يوليو 2018, 01:26 مساء
مئات آلاف الأشخاص بجادة الشانزيليزيه عقب وصول منتخبهم إلى نهائي المونديال (ا ف ب)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الجمعة، أن نحو 110 ألف عنصر شرطة ودرك سينشرون في فرنسا بمناسبة حلول العيد الوطني ونهائي المونديال الذي يخوضه المنتخب الوطني مع كرواتيا.

وقال الوزير، في مؤتمر صحافي وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «كل شيء يطبق لكي يتمكن الفرنسيون من عيش لحظات الاحتفال هذه بكل مشاعر الأمان رغم إطار التهديد الذي لا يزال قائمًا على أعلى مستوى».

وتحيي فرنسا عيدها الوطني في 14 يوليو. كما ينظم نهائي كأس العالم لكرة القدم الأحد في موسكو، حيث يخوض المنتخب الوطني الفرنسي المباراة النهائية في مواجهة كرواتيا.

وتعيد الاحتفالات باليوم الوطني إلى الأذهان الاعتداء الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 86 شخصًا دهسًا بشاحنة في مدينة نيس الساحلية في 14 يوليو 2016.

وفي الآونة الأخيرة، قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في عملية طعن في أحد أحياء باريس في مايو الماضي. وتبنى تنظيم «داعش» مسؤولية الهجومين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النقد الدولي» يمنح مصر تقييماً قوياً في ثالث مراجعة لبرنامج القرض
عربى
إضراب عام للعمال في إيطاليا بسبب كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا