رئيس إريتريا يزور أثيوبيا السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 يوليو 2018, 11:26 صباحا
رئيس وزراء أثيوبيا (يسار) ورئيس إريتريا (ا ف ب)

أعلنت الحكومة الإريترية، الجمعة، أن الرئيس ايسياس افورقي سيتوجه السبت إلى أثيوبيا، في إطار التقارب التاريخي بين البلدين العدوين السابقين في القرن الأفريقي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وكتب وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل، في تغريدة: «سيترأس افورقي وفدًا في زيارة رسمية إلى أثيوبيا غدًا في 14 يوليو».

وأضاف: «تهدف الزيارة إلى توطيد مبادرة السلام والتعاون التي خاضها الزعيمان».

وأعلنت أثيوبيا وإريتريا انتهاء حالة الحرب بينهما، وذلك في بيان مشترك وقع الاثنين غداة لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الأثيوبي ابيي أحمد والرئيس الإريتري ايسايس افورقي في أسمرة.

وأُعيد العمل بالاتصالات الهاتفية بين البلدين منذ الأحد على أن تستأنف الرحلات الجوية بينهما الأربعاء.

وفي 1993 أعلنت إريتريا، التي كانت منفذ أثيوبيا على البحر بمرفأيها عصب ومصوع، استقلالها بعدما طردت القوات الأثيوبية من أراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. ومذاك أصبحت أثيوبيا البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة بلدًا من دون منفذ بحري، ما دفعها إلى اعتماد جيبوتي منفذًا بحريًا لصادراتها.

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