ترامب: خطة ماي لبريكست ستقتل أي اتفاق تجاري مع واشنطن

ترامب مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالبيت الأبيض في يناير 2017. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع لجريدة «صن» الجمعة إن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «ستقتل على الارجح» احتمالات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وفي تعليق غير اعتيادي على السياسة البريطانية، قال ترامب أيضا إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي استقال هذا الأسبوع بسبب خطة رئيسة الوزراء لبريكست ويُنظر إليه على أنه منافس محتمل لتيريزا ماي، سيكون «رئيس وزراء عظيمًا» على حد تعبيره.

وقدمت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الخميس، أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، والتي أثارت تنديد أوساط المال بلندن وأثارت مخاوف من احتمال حدوث شرخ في أغلبيتها الحاكمة.

وتريد الحكومة الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية بفضل إرساء «جملة من القواعد المشتركة» وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية وإنهاء حرية حركة الأفراد.

وبحسب الخطة ماي، فإن لندن تريد إقامة «منطقة تبادل حر جديدة للسلع» بغاية الاستمرار في تجارة «من دون احتكاكات» بين المملكة والاتحاد.

أما بشأن تنقل الأشخاص فإن ماي تريد إقامة «إطار جديد يحترم إجراءات التدقيق البريطانية على الحدود» مع تمكين المواطنين من التوجه إلى بلدانهم.

وأرفقت الحكومة البريطانية هذه الخطة بمقترحات لـ «شراكة امنية». وستبقى لندن عضواً في وكالتَي يوروبول ويوروجاست، وستطور اتفاقات «تنسيق» في قضايا السياسة الخارجية والدفاع. كما سيتم الحفاظ على «القدرات العملانية» المنتشرة حالياً في المملكة والاتحاد.