لقاء بين الملكة إليزابيث وشيخ الأزهر على هامش «صناع السلام»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 10:49 مساء
لقاء الملكة اليزابيث وشيخ الأزهر. (تويتر)

التقت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الخميس، حسبما أعلن السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر».

ووفقاً لما كتبه كاسن، فإن لقاء الملكة إليزابيث وشيخ الأزهر جاء «خلال زيارته للملكة المتحدة للمشاركة في منتدى شباب صناع السلام الذي ينظمه الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية»، لافتاً إلى أن المنتدى يهدف إلى دعوة «الشباب جنسيات وديانات مختلف للتحاور تحت سقف واحد».

ووصل شيخ الأزهر، عصر الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان في استقبال لدى وصوله إلى مطار هيثرو، الدكتور جاستن ويلبي، كبير أساقفة كنيسة كانتربري، حسبما أفاد موقع الأزهر الشريف، الذي أشار إلى أن زيارة الطيب إلى بريطانيا تستمر لعدة أيام.

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