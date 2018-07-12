انتخاب رئيس الوزراء التركي السابق رئيسًا للبرلمان

رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلديريم. (فرانس برس)

انتخب النواب الأتراك الخميس رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم رئيسًا للبرلمان بعدما ساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في إجراء تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس ويلغي منصب رئيس الوزراء.

وانتُـخب يلديريم (62 عامًا) بغالبية 335 نائبًا من أصل 600 في الدورة الثالثة، وفق ما أورد البرلمان على موقع «تويتر»، بحسب «فرانس برس».

وكان يلديريم لعامين آخر رئيس للوزراء في تركيا في ضوء النظام الرئاسي الجديد الذي بدأ العمل به بعد انتخابات 24 يونيو التي فاز فيها أردوغان. وبموجب هذا النظام، انتقلت كل السلطات التنفيذية للرئيس. وسبق أن تولى يلديريم حقيبة النقل وأشرف على مشاريع ضخمة للبنى التحتية وخصوصًا في إسطنبول.