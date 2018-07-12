ترامب: بوتين «منافس» وليس «عدوًا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 03:34 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ا ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه يعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين «منافسًا» وليس «عدوًا»، وذلك قبل أيام قليلة على قمة بينهما.

وقال ترامب، لصحفيين وفق «فرانس برس» بعد قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل: «قال البعض + هل هو عدوي؟، لا إنه ليس عدوي. هل هو صديقي؟ لا، لا أعرفه جيدًا، ولكن في المرتين اللتين قابلته فيهما انسجمنا تمامًا».

وأضاف: «لكن في النهاية هو منافس. إنه يمثل روسيا، وأنا أمثّل الولايات المتحدة.. وآمل أن يصبح صديقي يومًا ما، ولكنني لا أعلم».

وقال ترامب إنه سيناقش مع بوتين الحرب في سورية والنزاع في أوكرانيا والاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي في بروكسل: «سأسأل عن التدخل، وهو سؤالكم المفضل»، مضيفًا: «كل ما سأقوله هو هل فعلت ذلك؟ ولا تفعل ذلك مرة أخرى. وقد ينفي ذلك».

ووجه الصحفيون إلى الرئيس الأميركي سؤالاً حول ما إذا كان مستعدًا للاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، بعد أن ذكرت تقارير أن ترامب ربما يكون مستعدًا للتنازل عن القرم لبوتين مقابل التعاون في سورية، فقال «ما الذي سيحدث للقرم؟ لا أستطيع أن أجيب عن ذلك، ولكنني لست سعيدًا بشأن القرم».

وألقى ترامب باللوم في مسألة القرم على سلفه باراك أوباما «الذي سمح بحدوث ذلك». وقال: «لقد تم ذلك أثناء رئاسة باراك أوباما وليس أثناء رئاستي. هل كنت لأسمح أن يحدث ذلك؟ لا».

وأشار إلى أنه يتوقع أن يناقش التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية في بحر البلطيق، والتي تعتبرها روسيا استفزازية.

وتريد الدول الأوروبية أن تبقي الولايات المتحدة على التزامها بمواصلة الدفاع عن القارة تحت مظلة حلف شمال الأطلسي. وقال ترامب «سنتحدث عن هذه المسألة».

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