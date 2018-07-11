ترامب لماكرون: «لم تكن هناك يوماً قطيعة» مع أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 09:28 مساء
رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال مع شريكته والرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا. (فرانس برس)

أكد دونالد ترامب الأربعاء خلال لقاء مع إيمانويل ماكرون أنه «لم تكن هناك يوماً قطيعة» بين الولايات المتحدة وأوروبا رغم التوترات خلال قمة الحلف الأطلسي في بروكسل بحسب الإليزيه.

وخلال اللقاء الذي دام أربعين دقيقة مع ماكرون في مقر الحلف ذكّر ترامب «بتمسكه الشخصي بأوروبا» و«بعث رسائل إيجابية وبناءة عن أوروبا»، وفق ما قالت الرئاسة الفرنسية في ختام الاجتماع. وأضافت أنه بالنسبة لترامب «لم تقطع العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا».

وصباحاً هاجم ترامب أعضاء الحلف خصوصًا ألمانيا «التي لا تدفع ما يتوجب عليها» لنفقاتها العسكرية. وتم اللقاء بين ترامب وماكرون «في أجواء ودية وهادئة كلها ثقة»، بحسب الإليزيه وانتهى بمصافحة. وتطرق المسؤولان إلى مواضيع الساعة في الأطلسي وعلى الساحة الدولية خصوصًا الوضع في إيران وسورية و«تباحثا بصراحة في المسائل التجارية».

ولدى بدء اللقاء صرح ترامب أنه يقيم «علاقة ممتازة» مع ماكرون الذي «يقوم بعمل مميز».

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