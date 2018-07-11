فيديو: «أطفال الكهف» التايلانديون يتلقون العلاج في المستشفى (صور)

فتيان الكهف يتلقون العلاج. (الإنترنت)

نشرت السلطات التايلاندية، الأربعاء، شريط فيديو يظهر فيه الأطفال الاثنا عشر، الذين كانوا محتجزين داخل كهف في شمال البلاد لأكثر من أسبوعين، حيث تم إنقاذهم على دفعات خلال الأيام الثلاثة الماضية، في أحد مستشفيات البلاد وهم في صحة جيدة.

ويظهر الفيديو لاعبي كرة القدم الناشئين ممددين على أسرَّة في مستشفى بمدينة شيانغ ريه شمال البلاد، وكانوا يلبسون كمامات، ويومئون برؤوسهم للكاميرا التي اكتفت بتصويرهم من بعيد، بحسب «فرانس برس». ونشر المكتب المسؤول عن إدارة العلاقات العامة في الحكومة التايلاندية الفيديو صباح اليوم، بعيد ليلة على الانتهاء من عملية إنقاذ الفريق الذي تتراوح أعمار لاعبيه بين 11 سنة و16 سنة، إضافة إلى المدرب الذي يبلغ خمسًا وعشرين سنة.

وقامت السلطات التايلاندية بإجراء فحوصات للأطفال للتأكد من حالتهم الصحية. في السياق، قال أحد أعضاء الكوماندوس التابعين للبحرية التايلاندية، الذي شارك في مهمة الإنقاذ «تم إخراج بعض الأطفال من الكهف في نومهم، فيما كان آخرون في حالة من الترنح وكانوا يحركون أصابع أيديهم فقط».

وقالت مصادر تايلاندية أشرفت على عملية الإنقاذ: «إن المنقذين أعطوا الأطفال مواد مهدئة» من أجل مساعدتهم على البقاء في حالة من الهدوء خلال عملية إخراجهم من الكهف.

فتيان الكهف يتلقون العلاج. (الإنترنت)

فتيان الكهف يتلقون العلاج. (الإنترنت)