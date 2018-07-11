تحطم طائرة عسكرية فرنسية في ساحل العاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 02:35 مساء
طائرة من طراز «جازيل». (أرشيفية. الإنترنت)

قال الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية فرنسية تحطمت في ساحل العاج أثناء مهمة تدريبية مما أدى إلى مقتل الطيار وإصابة شخص آخر من الطاقم بإصابة خطيرة.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد سقطت الطائرة وهي من طراز «جازيل» على بعد 20 كيلومترًا تقريبا إلى الشرق من أبيدجان العاصمة التجارية لساحل العاج.

وأسفر التحطم عن إصابة الطيار ومرافقه اللذين نقلا إلى قاعدة عسكرية فرنسية في بورت بويه حيث توفي الطيار. وقال الجيش إن عضو الطاقم المصاب يجري نقله جوًا إلى فرنسا للعلاج.

وأضاف أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.

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